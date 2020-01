Wereldkampioen frikandellen eten reageert op stikincident: 'Gezondheid staat voorop'

Vrienden viel het altijd al op: de 20-jarige Ton Firing kan eten als de beste. "Bij het avondeten vul ik met gemak drie keer mijn bord met een stamppot van mijn moeder."

Eten onder luid gejuich

Dus gaven vrienden hem twee jaar geleden op voor een eetwedstrijd: zo veel mogelijk eten onder luid gejuich. "Ik begon met gehaktballen eten. Toen werd ik tweede. Daarna deed ik mee aan wedstrijden pannenkoeken eten en kroketten."

Dat smaakte naar meer. Frikandellen zijn Tons favoriet. In 2018 won hij in Schiedam het WK Frikandellen-eten. In een kwartier tijd at hij bijna 18 frikandellen. "Met appelmoes. Dat glijdt het beste", zegt hij.