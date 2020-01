Nog steeds onduidelijk hoe Orlando (17) om het leven kwam

De Rotterdamse tiener kwam in februari 2018 na een date niet meer thuis. Er werd dagenlang intensief naar hem gezocht en zijn lichaam werd ruim een week later in het water gevonden in de Haagse wijk Ypenburg.

Date op het water

De persoon met wie Orlando een afspraakje had, Roy B., stond vanochtend voor het eerst voor de rechter tijdens een niet-inhoudelijke behandeling. De 29-jarige man was vaak op het water in de wijk Ypenburg met zijn drijvend vissershuisje te vinden. In dat huisje zou hij ook de date met Orlando hebben gehad. En precies daar is Orlando ook gevonden, op de bodem van de plas.