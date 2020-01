Nederlandse NBA-ster Elson: 'Kobe gaf je een hand en wilde dan één ding: winnen'

Lionel Messi

De oud-basketballer vergelijkt de grootheid van Bryant met Lionel Messi. "Hij was zo vastberaden: hij wilde winnen, iets anders was geen optie. En hij had impact: hij wist met zijn vastberadenheid de rest van zijn team mee te krijgen.

"Hij was ook niet te stoppen. Hij heeft misschien wel honderd blessures gehad; maar hij ging maar door. Tijdens een wedstrijd scheurde zijn achillespees. Een normale speler zou direct stoppen, maar hij ging door."

Knieblessure

Elson stopte in 2014 vanwege een knieblessure. Hij ging terug naar Nederland, naar zijn familie en vrienden. Bryant stopte in april 2015, ook vanwege blessures. Met een ongekende score van 60 punten schitterde hij in zijn laatste wedstrijd.

Ook na zijn carrière bleef hij een groot voorbeeld, zegt Elson. "Hij bleef zijn kennis delen en trainde onder meer sporters. Hij is het levende bewijs dat als je hard werkt je bijna alles kan bereiken. ZIjn motto zal altijd blijven voortleven."