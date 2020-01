Van Laarhoven blijft in cel: 'Schandalig dat hij niet naar ziekenhuis mag'

De 59-jarige ex-coffeeshophouder zat vijf jaar lang in een gevangenis in Thailand. Vorige week werd hij overgebracht naar Nederland, sindsdien zit hij in een cel in Vught. Hij komt op 28 augustus 2021 vrij.

Ziek geworden

Door zijn lange verblijf in een cel in Bangkok is de oud-coffeeshopbaas ziek geworden. Volgens zijn advocaten heeft hij zestien aandoeningen die niet in de gevangenis behandeld kunnen worden.

Maar de Staat vindt dat de zorg in de gevangenis voldoende is. Via een kort geding probeerden zijn advocaten Knoops en Spong alsnog medische zorg af te dwingen in een ziekenhuis. De rechter heeft het verzoek voor tijdelijke schorsing voor medische behandeling afgewezen.