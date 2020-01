OM wil 76.000 euro van politiemol Mark M. hebben

Vandaag ging de rechtszaak van start in Den Bosch waarbij het Openbaar Ministerie het geld wil ontnemen. Als verdediging stelt M. dat hij het meeste geld leende van zijn vriendin en dat het niet gaat om crimineel geld. Justitie ziet echter vervalste leenovereenkomsten.

M. mogelijk in Oekraïne

M. was niet in de rechtbank aanwezig. Mogelijk zit hij in Oekraïne, waar hij vlak voor het vonnis ging wonen met zijn vrouw. Het zal nog maanden duren voor de rechtbank uitspraak doet over het te plukken bedrag.