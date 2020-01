Lerares Gyulizar (43) vluchtte uit Turkije, nu geeft ze les in Amsterdam

Het lerarentekort loopt alleen maar verder op en dus wordt het tijd om op creatieve plekken naar leerkrachten te zoeken. In Amsterdam hebben ze onderzocht of ze vluchtelingen een baan in het onderwijs kunnen aanbieden. De eerste resultaten zijn positief.

Gevluchte leraren

Gyulizar is een van de deelnemers van een pilot in Amsterdam, waarin gevluchte leraren uit Syrië en Turkije meedraaiden in de klas. Samen met acht anderen liep ze stage op verschillende basisscholen in Amsterdam. Ondertussen volgden ze intensieve taal- en onderwijstrainingen.

De pilot begon in april vorig jaar, en ruim negen maanden later is de conclusie dat de pilot meer dan geslaagd is. "Van de 10 deelnemers aan het project, zijn er nu nog acht over", zegt het bestuur van Stichting Westelijke Tuinsteden. De stichting is samen met Het Schoolbureau initiatiefnemer van de pilot, de gemeente Amsterdam co-financiert. "Met de overgebleven deelnemers wordt gekeken of ze werkzaam kunnen blijven in het onderwijs. Bijvoorbeeld als zij-instromer of als onderwijs-assistent."

'School is mijn tweede thuis'

Als het aan Gyulizar ligt, gaat dat zeker lukken. "Onderwijs is mijn leven. Ik heb in Turkije jarenlang lesgegeven op een middelbare school, en de laatste drie jaar was ik adjunct-directeur op een basisschool. In 2016, na de coup, ben ik met mijn man en kinderen weggegaan uit Turkije. Gelukkig kregen we een verblijfsvergunning in Nederland."

Haar eerste maanden in Nederland heeft Gyulizar gebruikt om de Nederlandse taal zo goed mogelijk onder de knie te krijgen. Tijdens die taallessen hoorde ze van het project. "Ik dacht meteen: dit is iets voor mij. Onderwijs speelde in mijn vorige leven in Turkije zo'n grote rol, het was mijn beroep, mijn leven. Ik wilde zó graag weer voor de klas staan, een school voelt voor mij echt als een tweede thuis."