Veel moed en een dosis geluk: Ernst (92) overleefde vier concentratiekampen

Hoewel het gezin onderduikadressen regelde en valse papieren had klaarliggen, werden ze in januari 1943 tóch opgepakt en naar Kamp Vught gebracht. "Ik was als tiener goed op de hoogte van wat er in de wereld gebeurde, dat het oorlog was. Toen wij naar Vught moesten, wist ik al hoe laat het was."

In Kamp Vught vertelde een SS'er hen wat ze te wachten staat in Auschwitz. "Hij vertelde over de selectieprocedure en dat het in een gaskamer wel 20 minuten kon duren voordat je dood was. En dat mensen die dan per ongeluk nog leefden, doodgeknuppeld moesten worden. Volgens mij deed hij dat om ons te waarschuwen."

Warm afscheid

Dit verhaal bleek later cruciaal voor Verduin, die in Kamp Vught ernstig ziek werd. Op een dag hoorde hij dat hij en zijn zusje overgebracht zouden worden naar Westerbork. Dat betekende dat ze afscheid moesten nemen van hun moeder.

"Van dat afscheid zelf weet ik bijna niets meer. Dat heb ik misschien verdrongen", vertelt hij. Maar aan de avond en nacht ervoor heeft hij warme herinneringen. "Ik en mijn zus Wanda hebben toen de hele nacht met mijn moeder gepraat. Over wat het leven inhield, wat het betekende. Het was een afscheidsgesprek, absoluut, maar het was tegelijkertijd heel mooi. We hadden alle drie het idee dat we het niet zouden overleven."

Foute boel

Ernst en Wanda werden op de trein naar Westerbork gezet. Daar bleven ze maar kort, al snel moesten ze verder, naar Auschwitz. "Ik wist wat dat betekende, dat het een vernietigingskamp was. Dit was foute boel."