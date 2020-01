Uitgelekt rapport: Jehova's doen nauwelijks iets tegen seksueel misbruik

Het kort geding is aangespannen door het bestuur van de Jehova-gemeenschap in Nederland. Volgens hen zal publicatie van het onderzoek zorgen voor 'onherstelbare schade' voor de gemeenschap met ruim 30.000 leden.

Ontevreden

Uit het onderzoek van het kenniscentrum WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum) zou blijken dat het overgrote deel van de deelnemers ontevreden is over hoe de gemeenschap is omgegaan met hun melding. Het voelde voor hen niet als erkenning van hun leed. Zij voelden zich alleen staan.