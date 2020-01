Ontsnappingspoging verijdeld bij gevangenis in Zutphen

Bij de gevangenis in het Gelderse Zutphen is een ontsnappingspoging gedaan. De omgeving is ruim afgezet nadat in een busje in de buurt van de ingang brand was ontstaan.

De brand is inmiddels geblust, meldt een politiewoordvoerder. Er zijn vier personen aangehouden. De politie onderzoekt hun betrokkenheid. Het incident maakte deel uit van een ontsnappingspoging vanuit de gevangenis. Dat meldt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Mocro-maffia In de buurt van de ingang van de gevangenis stond een busje in brand. Hoe dit onderdeel uitmaakte van de ontsnappingspoging, kon de woordvoerder nog niet vertellen. Er loopt een onderzoek. Volgens De Telegraaf gaat het om een ontsnappingspoging van een kopstuk van de Mocro-maffia en wel Omar L., die een levenslange gevangenisstraf uitzit. De woordvoerder kon hier echter niets over zeggen. Wie is Omar L.? In juni vorig jaar kreeg Omar L. een levenslange gevangenisstraf. Samen met Hicham M. is hij schuldig bevonden aan betrokkenheid bij twee liquidaties en drie pogingen tot liquidaties. De rechtbank zei tijdens de rechtszaak dat L. en zijn mannen dodenlijsten hadden. Omar L. was volgens de rechtbank de opdrachtgever, Hicham M. was de schutter. De dubbele liquidatie eind 2012 in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt zou het startpunt zijn geweest voor het geweld van Omar L. De broer van L. was toen een van de doden. De liquidaties die de mannen uitvoerden waren onderdeel van de onderwereldvete die daarop volgde. Gebied afgezet Het gebied rond de gevangenis werd ruim afgezet, aangezien het een brand in de buurt van de gevangenis betreft. "Het is voor de veiligheid en het afschermen van de plek waar het is gebeurd." Dat is ook de reden waarom agenten er met wapens te zien zijn.