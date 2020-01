Explosie in bovenwoning Terborg: 6-jarig meisje zwaargewond

Bij een explosie in een woning boven winkels in Terborg is een 6-jarig meisje zwaargewond geraakt. Ze is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ook twee anderen raakten gewond.

De andere twee gewonden konden ter plaatse worden behandeld. Volgens de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland is er een ontploffing geweest in het pand aan de Hoofdstraat, maar is er geen brand uitgebroken. Het pand zou veilig genoeg zijn om te kunnen betreden, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Als mogelijke oorzaak van de explosie noemt hij een defecte kachel, 'maar dat moet nog worden geverifieerd'. Volgens de veiligheidsregio doet de politie nog onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Daardoor is de Hoofdstraat deels nog enige tijd dicht. De woning zelf is behoorlijk beschadigd door de explosie, maar het pand is stabiel.