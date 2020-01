Vermist Gronings meisje (15) teruggevonden in Amsterdam

Het 15-jarige meisje uit het Groningse Grootegast dat sinds woensdag vermist was, is vannacht teruggevonden in Amsterdam.

Dat meldt de politie. Wat de precieze omstandigheden van haar vermissing en terugkeer zijn, kon de politie niet zeggen. "We zijn met haar in gesprek", laat een woordvoerder weten. Het meisje werd sinds woensdag vermist. Ze zou meegegaan zijn met iemand die eerder bij het huis van haar en haar ouders kwam. Er zou mogelijk sprake geweest zijn van een ontvoering. Auto gestolen Ook werd de auto van de ouders van het meisje gestolen. Die is volgens de politie nog niet teruggevonden. Lees ook: Politie maakt zich zorgen om mogelijke ontvoering 15-jarige