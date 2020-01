Kamervragen CDA en D66 over doorvliegen KLM boven Iran

CDA en D66 vragen zich af of de luchtvaartmaatschappij de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft opgevolgd. In het rapport na de ramp met de MH17 heeft de OVV elf aanbevelingen gedaan. De partijen betwijfelen of deze aanbevelingen zijn opgevolgd en of zij het beoogde effect hebben gehad.

"MH17 heeft ons bittere lessen geleerd over vliegveiligheid", zegt D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. "Nu is wéér een passagiersvliegtuig door een raket neergehaald. Wij verwachten dat het kabinet alsnog alles op alles zet om die vliegveiligheid te verbeteren. Het moet niet uitmaken of je als passagier in een KLM-toestel stapt, bij Delta Airlines of ergens anders."

'Al opgestegen'

Eerder liet KLM in een verklaring aan RTL Nieuws weten dat de vlucht van Koeweit naar Amsterdam al opgestegen voordat de informatie over de bombardementen in het noorden van Irak binnenkwam.

"Er is een inschatting van de situatie gemaakt en op dat moment was de beste beslissing om door te vliegen en daardoor zo snel mogelijk het gebied te kunnen verlaten."