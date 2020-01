Van Laarhoven geland op Schiphol: volg hier de persconferentie

De in Thailand veroordeelde oud-coffeeshophouder Johan van Laarhoven is zojuist op Schiphol geland. Om 19:45 is er een persconferentie op Schiphol. Die is hier live te volgen.

Van Laarhoven was in Thailand veroordeeld tot een celstraf van 75 jaar wegens witwassen. Hij kon terugkeren naar Nederland na bemiddeling van minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Bekijk hier de persconferentie: Te zwak voor gevangenis Volgens zijn broer Frans is Johan van Laarhoven ernstig ziek en verzwakt. De landsadvocaat heeft volgens advocaat Geert-Jan Knoops meegedeeld dat Van Laarhoven direct na zijn aankomst donderdagavond naar de gevangenis in Vught wordt overgebracht. Daar zou hij dan vrijdag medisch worden onderzocht, waarna een beslissing over verdere zorg zou volgen. Van Laarhoven is te zwak om naar de gevangenis te gaan, zeggen zijn advocaten. Kort geding Morgen dient dan ook een kort geding waarin de advocaten van coffeeshopeigenaar Johan van Laarhoven willen dat zijn straf direct wordt opgeschort. Met het kort geding willen ze afdwingen dat de voormalige Tilburgse coffeeshophouder accurate medische zorg krijgt. Lees ook: Hoe Van Laarhoven in de cel belandde: ruim vijf jaar in de hel van Bangkok Lees ook: Advocaten van Van Laarhoven: 'Hij is te zwak voor de gevangenis'