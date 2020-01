'Zorg voor zelfstandige ouderen moet en kan beter: meer woningen rap nodig'

Dat zegt een commissie onder leiding van oud-minister Wouter Bos.

Vergrijzing neemt rap toe

Het aantal ouderen dat zelfstandig woont, is sinds de jaren 80 flink gestegen. In 1980 woonde 37 procent van de 80-plussers op zichzelf, inmiddels is dat 89 procent.

Aangezien de bevolking de komende tien jaar verder veroudert, zal de druk op de zorg alleen maar toenemen, concludeert de commissie, die sinds eind 2018 de zorg voor thuiswonende ouderen onder de loep heeft genomen.

Thuiswonen onder de loep

Vanwege de beperkte financiële middelen en de krappe arbeidsmarkt moet samenwerking de prioriteit krijgen en niet concurrentie tussen verschillende aanbieders. Ook moeten meer woningen voor senioren gebouwd worden.

Verder moeten ouderen meer gebruik gaan maken van digitale technieken, waardoor ze bijvoorbeeld online boodschappen kunnen doen, maar ook zelf medische metingen kunnen uitvoeren.

Dat zijn de belangrijkste adviezen van de commissie.