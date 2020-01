Ondanks verbod gaat fokken mopshond met platte snuit stug door: 'Misdadig is het'

De NVWA bevestigt dat er controles gaande zijn omdat er meldingen over illegale fok zijn binnengekomen. "We krijgen meldingen en nemen die serieus", zegt de woordvoerder.

De woordvoerder stelt dat het een lang proces is: "We kunnen niet zomaar boetes uitdelen. Als we een overtreding constateren, dan moeten we dat goed onderbouwen en een hele casus opbouwen." Hoeveel controleurs er op pad gaan, wil de NVWA niet zeggen.

'Grote zorgen'

Dier& Recht maakt zich ondertussen grote zorgen. Dierenarts Kessen: "Fokkers die in 2020 blijven doorfokken met kortsnuiten, zijn misdadigers. Zij weten dondersgoed dat ze in overtreding zijn. Door de korte snuitjes verkeren de dieren continu in ademnood. Het is ontzettend slecht voor de dieren. Dit moet zo snel mogelijk stoppen."