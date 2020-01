Je hebt het niet door, maar jouw keuzes zijn soms helemaal niet jouw keuzes

Nudging, oftewel het beïnvloeden van iemands gedrag, wordt steeds vaker ingezet door de overheid en bedrijven. Zo willen ze dat mensen een keuze maken die beter is voor henzelf, of voor de maatschappij. Psycholoog Tina Venema deed onderzoek naar nudging, en promoveert vandaag aan de Universiteit Utrecht op dit onderwerp. We stellen haar zes vragen over nudging.

1. Wat is nudging?

"Bij nudging wordt de manier waarop iemand keuzes maakt, beïnvloed. Bij nudging probeer je iemand te laten kiezen voor de optie die ofwel voor de persoon zelf het beste is, of het beste voor de maatschappij. Daarbij worden er geen bepaalde opties verboden, en komt er geen financiële prikkel aan te pas."

"Je kunt iemand nudgen door die beste of gezondste optie, ook de makkelijkste te maken. Of je kunt de gezondste of beste optie presenteren als de norm om hiermee een bepaald stigma weg te halen. Door bijvoorbeeld te zeggen dat 50 procent van de mensen twee keer per week een salade eet, kun je mensen stimuleren om dat ook te doen. Bij nudging zorg je ervoor dat de goede keuze ook de makkelijke keuze wordt."