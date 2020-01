Advies aan kabinet: 'Luchtvaart kan alleen groeien als stikstofuitstoot daalt'

De uitstoot van stikstof door het vliegverkeer is volgens de commissie groter dan gedacht, maar in vergelijking met andere sectoren nog altijd bescheiden. Toch is het volgens de commissie-Remkes niet meer dan redelijk dat ook de luchtvaart een bijdrage levert aan de stikstofreductie.

De gewenste groei van Schiphol en het openstellen van Lelystad Airport zijn volgens de commissie dan ook alleen mogelijk als de stikstofuitstoot van de luchtvaartsector in zijn geheel afneemt.