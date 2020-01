Taboe op insuline spuiten? 'Trek je er niets van aan'

Roxanne heeft nu zo'n elf jaar diabetes. Ze laat haar leven er niet door bepalen, maar staat er wel mee op, en gaat er mee naar bed. Letterlijk.

"Zodra ik wakker word moet ik mijn bloed meten. Dan bereken ik hoeveel insuline ik nodig heb, en spuit ik dat. De rest van de dag ben ik bij alles wat ik eet of bij beweging aan het berekenen hoeveel insuline er nodig is om te zorgen dat ik overeind blijf. Ik ben er niet perfect in, maar het gaat goed genoeg. Je leert er in ieder geval goed van hoofdrekenen", lacht ze.

'Vraag het gewoon'

Tegen mensen die vreemd opkijken als een ander insuline spuit, wil ze zeggen: "Als je je afvraagt wat iemand aan het doen is: vraag het gewoon. Vraag het, of kijk niet zo raar. We zijn namelijk echt de moeilijkste niet en willen je best even uitleggen hoe het zit."

Roxanne zelf trekt zich niets meer aan van rare blikken. "Maar andere meiden nog vaak wel. Tegen hen wil ik ook zeggen: diabetes hebben is al ingewikkeld genoeg. Je moet al met van alles rekening houden, dus trek je vooral niks van al die anderen aan. Doe lekker je ding en zet die spuit waar jij het wil."