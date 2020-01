Nederlands meisje (9) viel uit skilift Winterberg: beugel was niet dicht

En in 2018 viel een 6-jarig meisje uit een skilift in Duitsland. Zij maakte een val van 9 meter en raakte zwaargewond.

Extra beugel of stang

Volgens een woordvoerder van de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) gebeurt het 'een paar keer per jaar' dat een kind uit de skilift valt. "Skigebieden zijn er ook mee bezig om dit te voorkomen, door de liften veiliger te maken. Bijvoorbeeld door een extra beugel of stang toe te voegen om te voorkomen dat kinderen er onderdoor glijden."

Maar niet alle liften zijn daarmee uitgerust. "In de meeste skigebieden die zich echt richten op gezinnen, zie je dat er meer gedaan wordt. Maar ook als ouder of begeleider is er een aantal zaken waar je op kunt letten als je met een kind in een skilift stapt."