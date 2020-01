Frits Wester terug op Binnenhof: 'Alcoholprobleem erkennen was enorme bevrijding'

"Met hulp en bemiddeling van RTL ben ik halverwege september naar Zuid-Afrika gegaan om daar in een kliniek aan mijn herstel te werken. Ik heb daar zes weken intern gezeten om me voor mijn alcoholverslaving te laten behandelen. In het begin denk je: in welke film ben ik nu toch terechtgekomen? Het is daar zoals je dat kent in films. Je voert veel groeps- en individuele gesprekken."

Wester vervolgt: "In de kliniek zaten mensen met de meest uiteenlopende verslavingen en achtergronden. Sommige mensen vertelden echt heel extreme verhalen. Dan denk je soms dat het bij jezelf wel meevalt. Maar daar zit ook het gevaar; je moet je eigen probleem niet gaan relativeren en je blijven beseffen dat ook ik een groot probleem had en ik daar niet voor niets zat."