Moskee rouwt om Ilyasse (21) en Noureddine (19): 'Ze waren beste vrienden'

"We waren allemaal in shock", vertelt El Allouchi. "Afgelopen zaterdag was de uitvaart in onze moskee, daar waren zeker duizend mensen bij aanwezig. Dat was voor de familie een hele grote steun. Het heeft ze goed gedaan om te zien dat er zoveel belangstelling was."

'Ze waren altijd samen'

In de moskee stonden Ilyasse en Noureddine bekend als 'hele vrolijke, behulpzame jongens'. "Ze kwamen regelmatig in de moskee. Ze hadden nog een hele mooie, hoopvolle toekomst voor zich."

Ilyasse en Noureddine waren beste vrienden. "Ze waren altijd samen, vertelde de vader van Ilyasse. Als ze niet bij elkaar waren, waren ze met elkaar aan het appen. Ze waren onafscheidelijk."

Berusten in het lot

"We leven heel erg mee met de ouders van de jongens", vertelt El Allouchi. "Voor hen is het heel moeilijk. De hele gemeenschap probeert te helpen en gaat bij ze langs."

Het is niet de eerste keer dat de moskee een dodelijk verkeersslachtoffer betreurt uit de eigen gemeenschap. "Precies een jaar geleden verongelukte een 19-jarige jongen die ook bij ons in de moskee kwam op diezelfde drukke snelweg." Hij zag te laat dat een trucker remde voor een file en botste achterop de trailer. "Ook voor zijn familie komt dit ongeluk heel hard aan."

El Allouchi legt uit hoe er in de islam gekeken wordt naar een tragische gebeurtenis als deze. "Het is heel erg, het is heel treurig. Maar wij geloven in het lot. En het lot heeft bepaald dat dit zo moest gebeuren. Dat helpt ook de familie bij het verwerken van dit vreselijke verdriet. Hoe zwaar het ook is, wij berusten in het lot."