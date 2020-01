Opnieuw bombrief aangetroffen, nu bij PostNL in Amsterdam

Onderzoek in volle gang

Het onderzoek is nog in volle gang, er is nog geen spoor dat naar de afzender(s) leidt. Of de verwachting is dat er nog meer brieven opduiken? "We kunnen niet in de toekomst kijken", zegt de politiewoordvoerder.

Het onderzoeksteam houdt er rekening mee dat deze brief was bestemd voor een autobedrijf in Amsterdam, waar eerder een waarschuwingsbrief was aangekomen.