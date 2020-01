Kabinet wil het gebruik van vuurwerk serieus verder inperken

'Niet de enige oplossing'

Er moet volgens de minister meer gebeuren. Het inperken van vuurwerk is volgens de minister niet de volledige oplossing. "De problemen gaan veel verder dan vuurwerk. Er moeten nog meer stappen gemaakt worden. Ook de geweldsincidenten en vernielingen moeten in het pakket worden meegenomen. We zijn er niet met alleen met het inperken van vuurwerk."

In februari kom de minister met een volledig plan.

Rutte: 'Kunnen niet op oude voet door'

Verdere beperkingen van het gebruik van consumentenvuurwerk zijn onvermijdelijk, vindt ook premier Rutte. "Wij vinden dat je niet op de oude voet door kunt", zei de premier in de persconferentie van het nieuwe jaar.

"Het is verschrikkelijk, schandalig, hoe sommige mensen zich gedragen tegen hulpverleners die voor ons allemaal belangrijk werk doen. Daar blijf je van af. Dat werk doen ze voor ons allemaal."

Dat er op enig moment een totaalverbod komt lijkt Rutte 'onwaarschijnlijk'.