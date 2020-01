Bedrijf en bedrijfsleider bestraft om dood maaltijdbezorger Ruiz (15)

Over het algemeen worden overtredingen beboet door de Inspectie SZW. Het bedrijf en de bedrijfsleider worden nu bestraft, omdat de jongen in januari in Utrecht ná 19.00 uur aan het werk was en daarbij om het leven kwam. Werken na 19.00 uur 's avonds is wettelijk niet toegestaan voor kinderen van 15 jaar.

Oversteken

De 15-jarige Ruiz Meijer verongelukte tegen 21.00 uur 's avonds op de Amsterdamsestraatweg in Utrecht, toen hij op zijn bezorgfiets overstak en werd geschept door een passerende auto. De tiener overleed later aan z'n verwondingen.