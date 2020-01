Wanhoop door sluiten zorginstelling: 'Waar kan mijn zoon heen?'

Muriël maakt zich intussen grote zorgen over een plek waar Niels nu heen kan. "Ik ben zelf aan het zoeken, maar in onze regio is er geen instelling waar hij terecht zou kunnen."

Niet makkelijk

Lieke van Domburgh, directeur Kwaliteit van Zorg bij Pluryn, geeft toe dat het niet makkelijk is om een plek te vinden voor jongeren zoals Niels. "Het zou pretentieus zijn als ik vanuit een hoofdkantoor ga bedenken waar die jongeren heen moeten. Dat is aan de behandelaars, samen met de ouders. We brengen nu in beeld wat de ondersteuningsvraag is van elk kind."