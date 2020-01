Meisje (10) uit Eritrea overleden na val uit raam azc Heerlen

Treurig nieuws uit Limburg. Het 10-jarige Eritrese meisje dat afgelopen zaterdag uit een raam van het azc in Heerlen viel, is vandaag in het academisch ziekenhuis van Maastricht overleden aan haar verwondingen. "De artsen hebben gevochten voor haar leven, maar vandaag bleek dat verder behandelen geen zin meer had."

Dat heeft een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) laten weten. 'Ongelukkig terechtgekomen' Bij de val uit het raam op eenhoog kwam het kind zeer ongelukkig op haar hoofd terecht en raakte ze ernstig gewond, aldus de woordvoerder. Slachtofferhulp is ingeschakeld om familie en andere bewoners van het azc op te vangen. Lees ook: Meisje valt uit raam azc, in kritieke toestand naar ziekenhuis Het ongeluk gebeurde zaterdagmiddag rond 14.30 uur. Het COA gaat uit van een eenzijdig ongeval. Er wordt onderzoek gedaan naar wat er precies is gebeurd. Grote impact De vader van het kind had zeer recent een verblijfsvergunning gekregen, die ook gaat gelden voor de andere gezinsleden, aldus de woordvoerder. "Het is triest als je je land ontvlucht om dan je kind hier te moeten verliezen", zei hij. "Haar dood heeft een grote impact op bewoners van het azc, familie en medewerkers van het COA." Troosten "Iedereen is zeer bedroefd dat het meisje nu aan haar verwondingen is overleden", zegt de locatiemanager van het azc in Heerlen in een persbericht. "Voor haar ouders en haar broertjes en zusjes is dit een ingrijpende en droevige gebeurtenis. Wij proberen hen zo goed mogelijk tot steun te zijn en te troosten, en waar we kunnen hen te helpen en te begeleiden."