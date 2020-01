Jerrycan 'vastgemaakt in trein': man verdacht van poging tot brandstichting

Wat er in de jerrycan zat, is niet duidelijk. Bronnen melden aan RTL Nieuws dat de jerrycan in de trein was vastgemaakt.

Verdachte opgepakt

De politie heeft een 68-jarige man uit Stavoren aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de verdachte situatie op het station. Hij zit vast en wordt verhoord.

Het treinverkeer van en naar Leeuwarden werd enige tijd stilgelegd op last van de hulpdiensten.