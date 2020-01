'Nederlands koningshuis heeft duidelijke afspraken over leven in de luwte'

Duidelijke afspraken

In Nederland is die vermenging niet gebruikelijk. Als we kijken naar prins Constantijn en zijn echtgenote Laurentien, zijn er duidelijke afspraken gemaakt. Evers: "Als zij iets commercieels doen voor hun werk, bijvoorbeeld Laurentien die zich sterk maakt voor de bestrijding van laaggeletterdheid of Constantijn die zich inzet voor start-ups, dan doen ze dat als Oranjes en niet met de titel 'prins' of 'prinses'."

In de documentaire van RTL Nieuws waaraan Constantijn vorig jaar meedeed ter ere van zijn 50ste verjaardag, is te zien dat de prins gewoon zonder beveiliging over straat kan en zelf naar de supermarkt gaat. Ook geeft Constantijn aan dat hij blij is met zijn rol zoals die nu is, een rol met veel vrijheid om zijn leven meer zelf in te vullen.

"Ik heb een rol die bij vorige generaties misschien niet eens denkbaar was. Ik kan nu veel meer inhoudelijk doen voor Nederland, dan wanneer ik meer een formele rol zou hebben. Zonder die vrijheid was ik misschien niet eens teruggekomen naar Nederland."