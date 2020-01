Labrador Benji is al jaren bloeddonor: 'Hiermee kan hij levens redden'

Katje Vlo gered

Ook de dakloze kitten Vlo werd gered door een bloedtransfusie. Het katje werd samen met haar moeder afgeleverd bij een dierenkliniek in Epe.

"Vlo zat onder de vlooien, ze was helemaal leeggezogen", vertelt dierenarts Bertine Molhoek. Samen met haar collega's wist ze het beestje met een bloedtransfusie te redden. "Het was een heel spannende klus. Katten hebben verschillende bloedgroepen en verkeerd bloed kan dodelijk zijn. En we hadden ook nog eens haast. Als we te lang zouden wachten, zou het diertje komen te overlijden."

De kans dat moeder en jong dezelfde bloedgroep hebben is groot, vervolgt de dierenarts. "Dus hebben we de bloedtransfusie uitgevoerd met het bloed van de moeder van Vlo. Het ging heel langzaam. In vier uur tijd hebben we het bloed in de kitten laten vloeien."

Wonderen

De transfusie deed wonderen. "Vlo knapte razendsnel op. Elk uur werd ze sterker. De bloedtransfusie was echt levensreddend. Ze is daarna naar het asiel gegaan en in een nieuw gezin geplaatst."

Ook in Epe zien ze een groei aan bloedtransfusies bij honden en katten. De dierenartsen zijn een pooltje gestart om vaste donoren te krijgen. "Vaak is er haast geboden bij een bloedtransfusie, dus wil je niet afhankelijk zijn van de bloedbank. Het is fijn om bloed achter de hand te hebben van katten en honden. Door een groepje vaste bloeddonoren van honden en katten te hebben, hebben we altijd wat op voorraad."