Concurrent springt in gat failliete beautyketen Just Wellness

Vandaag ging de keten schoonheidssalons Just Wellness failliet, nadat ze eind december de deuren al had gesloten. Just Wellness exploiteerde zeven grote vestigingen, en specialiseerde zich in ontharingsbehandelingen.

Duizenden klanten en tientallen personeelsleden voelen zich door het faillissement gedupeerd. Alleen al de Facebook-pagina ‘Opgelicht door Just Wellness’ telt inmiddels ruim 17.500 leden.

'Gratis behandeling'

Concurrent Hairless Laser Clinics springt op een slimme, maar ook wat agressieve manier in op het faillissement. Wie op internet zoekt naar informatie over Just Wellness, loopt grote kans een advertentie van de concurrent tegen te komen.

In die advertentie wordt gedupeerden van het faillissement een gratis behandeling beloofd.