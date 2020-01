Dierenbloedbank heeft dringend donoren nodig: 'We kunnen levens redden'

Kitten gered

Ook in Dierenkliniek Epe-Centrum werken ze met een pooltje donoren. "Laatst hebben we nog een kitten gered door een bloedtransfusie. Het beestje zat zo onder de vlooien dat ze helemaal was leeggezogen. Door een transfusie hebben we haar kunnen redden", zegt dierenarts Bertine.

Hoe het komt dat het aantal bloedtransfusies zo hard stijgt? Cris van der Meiden: "We kunnen steeds meer op het gebied van gezondheidszorg. En baasjes zijn steeds vaker bereid om veel meer geld uit te geven voor hun huisdier." Als een dierenarts een bloedtransfusie uitvoert, kost dat vaak een paar honderd euro.

Geen mensenbloed

Mensenbloed gebruiken bij een hond of kat is niet mogelijk. En een hond kan ook geen kattenbloed ontvangen, of andersom. "Sterker nog: katten en honden hebben verschillende bloedgroepen", zegt dierenarts Bertine.

"Een verkeerde bloedgroep kan dodelijk zijn. Vooral bij katten. Bij een hond maakt het de eerste keer niet uit welke bloedsoort je geeft." Ze besluit: "We hopen dat er meer bekendheid over komt. Het is geweldig dat we hiermee levens kunnen redden."