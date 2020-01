Voorkom zwart gat en blijf gezond: waarom je ook na je pensioen (een beetje) moet blijven werken

Steeds meer 70-plussers aan het werk

Steeds meer mensen kiezen ervoor om na hun pensioen te blijven werken: van de 70-plussers in Nederland had in 2018 7,3 procent betaald werk. In 2003, 15 jaar eerder, was dat 3,3 procent. Een goede ontwikkeling, vindt arts en verouderingswetenschapper David van Bodegom. "Voor wie graag werkt, is doorwerken heel goed voor de gezondheid."

Dat zegt hij in een eerder interview met RTL Nieuws. "Sommige mensen moeten te lang doorwerken, anderen krijgen op hun 66ste de boodschap: ga jij maar thuis zitten, jij mag niet meer meedoen. Allebei de situaties zijn kwetsend."

Moestuin

In principe is doorwerken na de pensioenleeftijd gezond, zegt Van Bodegom. "In Japan werken mensen bijvoorbeeld vaak langer door. Dat is vaak uit noodzaak; de oudedagsvoorzieningen zijn daar een stuk slechter, maar in Japan worden mensen gemiddeld het oudst. Ik denk niet dat dat toeval is."

Zijn advies luidt dan ook: "Wil je werken? Doen. Wil je dat niet? Zoek iets anders om te doen, maar blijf wel bezig. Of dat nu om een betaalde reden is of niet. Dus haal jij meer plezier uit je moestuin dan uit je werk? Sluit je aan bij een moestuinvereniging. Zorg dat je een reden hebt om 's ochtends uit bed te komen. Dat houdt je gezond en gelukkig."

