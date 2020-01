Justitie luisterde cameraman af die 'wel heel snel bij brandjes was'

In 2015 vonden politie en justitie dat Joey Bremer, een Rotterdamse freelancer die onder meer voor de NOS, Omroep Rijnmond en een aantal kranten werkt, wel erg snel aanwezig was bij branden in de omgeving Vlaardingen. Ze dachten dat hij de branden misschien wel had aangestoken en besloten hem drie weken lang af te luisteren. Dat onderzoek leverde niets op.

Peilbaken onder auto

Een jaar later plaatste het Openbaar Ministerie een peilbaken onder de auto van Bremer. In dat onderzoek was hij zelf geen verdachte, maar hoopte de politie via hem de brandstichter in het vizier te krijgen. Hoe lang dat peilbaken onder zijn auto zat, zegt het OM niet meer te kunnen achterhalen.