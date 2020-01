Wetenschappers door het dolle heen: mogelijk leven op nieuwe planeet

"Astronomen staan wel te juichen na deze ontdekking", zegt Ignas Snellen hoogleraar astronomie van de Universiteit Leiden.

Hij hoorde vanochtend over de ontdekking van de nieuwe planeet. "Het is niet de eerste planeet die op de aarde lijkt; er zijn er al een stuk of vijf. Maar deze ontdekking is wel heel erg spannend. "

Vloeibaar water

De nieuwe planeet staat in de zogenoemde leefbare zone rond zijn ster, dus niet te ver en niet te dichtbij. In die zone kan misschien vloeibaar water op het oppervlak van de planeet staan.

Dat wil nog niet meteen zeggen dat er ook echt leven mogelijk is. Maar in hun zoektocht naar buitenaards leven kijken sterrenkundigen wel naar omvang van de planeet en afstand tot de ster.

Ignas Snellen: "De planeet lijkt qua samenstelling op de aarde. Hij is iets groter en iets zwaarder. Het klimaat lijkt ook op dat van de aarde omdat de afstand van de planeet en de afstand tot de ster vergelijkbaar is met die van de aarde."

Buitenaards leven?

Dat zou betekenen, dat er vloeibaar water op voor kan komen, zegt Snellen. "Dat is belangrijk voor de vorming van leven. Dat willen we graag verder onderzoeken. Belangrijke vragen: heeft deze planeet een atmosfeer? Is er water? Welke gassen zijn er?"

En: is er leven? "Waarschijnlijk wel, maar dan wel simpel leven. Denk aan celachtigen. Ik ga er niet vanuit dat er mensen of dieren zijn. Meer onderzoek is nodig."