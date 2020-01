Postbezorger houdt 3000 brieven en pakketten voor Groningers achter

Dat meldt RTV Noord. De gevonden post bevatte brieven van begin 2019 en later. Alle poststukken waren bestemd voor de stad Groningen.

Het postbedrijf kwam de nalatigheid op het spoor nadat verschillende mensen hadden geklaagd over het missen van post.

Klachten uit bepaald gebied

"We kregen veel klachten uit een bepaald gebied. Daarna zijn we met collega's gaan praten en kregen we tips van andere collega's. De post is vervolgens bij de bezorger aangetroffen, alles ongeopend gelukkig", zegt een woordvoerster.

Na de ontdekking is de bezorger op staande voet ontslagen. De onbezorgde brieven en pakketten zijn afgelopen vrijdag gesorteerd bij PostNL in Assen. Deze en volgende week wordt de post alsnog bezorgd.

99 postzakken verstopt

Het is niet de eerste keer dat een postbezorger post achterhoudt. In oktober vorig jaar kwam aan het licht dat een bezorger in Breda liefst 99 postzakken en duizenden poststukken had verstopt in zijn schuur. Hij werd ontslagen.