Circusartieste na ongeluk in Carré: 'Op dit moment voel ik mijn benen niet'

De circusartieste die vrijdag ernstig gewond raakte bij een val in theater Carré, laat voor het eerst van zich horen. "Een definitieve diagnose van de artsen hebben we nog niet gekregen, daar is nog tijd voor nodig. Maar op dit moment voel ik mijn benen niet."

De vrouw en haar man, een Russisch acrobatenduo, vielen vrijdagavond voor de ogen van vele toeschouwers in Carré in Amsterdam ongeveer tien meter naar beneden. Brace Op Facebook schrijft circusartieste Kristina Vorobeva dat ze twee keer is geopereerd aan haar nek. Ze ligt met een grote nekbrace in een ziekenhuisbed. Haar partner Rustem Osmanov is er met een hersenschudding vanaf gekomen. Het ongeluk gebeurde toen Osmanov met een bit aan zijn mond aan een touw hing. Zijn tand brak af. 'Vijf dagen op intensive care' "Ik heb een dubbele operatie ondergaan aan mijn nekwervel, er is een tussenwervelschijf weggehaald, een titanium plaat met schroeven gezet en beenmergschade geconstateerd. Op dit moment voel ik mijn benen niet en heb ik problemen met mijn rechterarm." De Russin lag vijf dagen op de intensive care. Een definitieve diagnose van de artsen heeft ze nog niet. Lees ook: Circusartiesten vielen tijdens act in Carré door afgebroken tand acrobaat De act van de circusartiesten bestaat uit acrobatische toeren die ze uitvoeren terwijl ze aan riemen zweven. Die riemen houden ze soms met hun handen vast, maar soms ook alleen met hun tanden. Dat doen ze zonder vangnet. Kristina hing aan haar man vast. Rustem belandde bovenop zijn vrouw.