Circusexpert over ongeluk met acrobatenduo: 'Act in Carré was gevaarlijk'

Zit al jaren in het vak

Het Russisch duo zit al jaren in het vak. Volgens Pyasta voer je je acts dan routinematig uit. Dat kan juist goed zijn, 'maar het kan ook zijn dat je dan je aandacht juist verliest. Maar je bent van zoveel aspecten afhankelijk: van de techniek, van degene onder je hangt. Het is moeilijk te zeggen wat in dit geval de oorzaak van de val is geweest.'

Van een speciaal protocol dat in werking treedt bij een dergelijk ongeval is, voor zover Pyasta het weet, geen sprake. "Elk theater moet natuurlijk een bhv’er in huis hebben, maar het is verder aan het circus zelf hoe met de veiligheid en eventuele ongelukken om te gaan."

Circusbestaan

Of het onverantwoord is dat de artiesten van het Wereldkerstcircus drie keer per dag een optreden geven? Pyasta vindt van niet. "Dat is heel gebruikelijk, zeker in de kerstperiode. Je verdeelt je energie, je geeft jezelf niet gelijk vol bij de eerste act. Cirque du Soleil geeft ook tien optredens per week, dat is hoort bij het circusbestaan. In de winter werk je hard en in maart kan iedereen weer even naar huis."