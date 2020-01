Vader van omgekomen peuter Ubbena: 'Het was een noodlottig ongeval'

Het 3-jarige jongetje dat overleed nadat hij in het Noord-Willemskanaal was beland, is volgens zijn vader niet door een misdrijf om het leven gekomen. De 39-jarige Utrechter laat vandaag via zijn advocaat weten dat het ging om 'een noodlottig ongeval'.

Volgens de advocaat heeft de vader na zijn arrestatie 'bij de politie een uitgebreide verklaring afgelegd waarin hij heeft aangegeven dat het een noodlottig ongeval betrof', waarbij zijn zoontje uitgegleden is en te water is geraakt. Dat meldt advocaat Judith Kwakman in een verklaring aan RTL Nieuws. Uitgebreide verklaring De vader wil via zijn advocaat zijn kant van het verhaal doen omdat 'er bepaalde verhalen worden verspreid die een onjuist beeld geven'. Bij de politie heeft de vader een uitgebreidere verklaring afgelegd, zegt de advocaat. "Maar in verband met de privacy van alle betrokkenen hebben wij besloten niet gedetailleerd in te gaan op beschuldigingen tegen mijn cliënt." Lees ook: Uit water geredde peuter (3) alsnog overleden, vader verdacht van poging tot doodslag Door agenten uit het water gehaald De 3-jarige peuter belandde op 18 december in het water bij het Drentse Ubbena. Het kind werd door agenten uit het water gehaald en gereanimeerd. Op oudejaarsavond overleed het kind. '112 gebeld' Volgens advocaat Kwakman is de vader het water in gegaan om de peuter te redden, wat helaas niet lukte. Daarna heeft de vader 112 gebeld. De man zit vast op verdenking van poging tot doodslag en onttrekking aan het wettig gezag. Het OM doet verder geen mededelingen over het lopende onderzoek.