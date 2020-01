Acrobate die tien meter viel in Carré geopereerd aan nek

Het acrobatenduo, een Russisch echtpaar, is ontzettend geschrokken, maar buiten levensgevaar, laat producent Henk van der Meijden weten aan RTL Nieuws. "Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt. We zijn allemaal ontzettend geschrokken, maar godzijdank zijn ze buiten levensgevaar." De voorstellingen voor het Wereldkerstcircus gaan vandaag gewoon door.

Geen vangnet

Het ging gisteravond tijdens het Wereldkerstcircus in Carré mis, toen de twee artiesten in de nok zweefden aan een koord. Zij had alleen hem vast, toen hij zijn grip verloor tijdens het overpakken. Het stel stortte toen naar beneden. Ze werken zonder vangnet.

De vrouw viel als eerste. Hij viel bovenop haar.

Geopereerd aan nek

Van der Meijden: "De vrouw moest worden geopereerd aan haar nek. Volgens de artsen is de operatie geslaagd, verder moeten we afwachten hoe verder."

De man had 'slechts' een hersenschudding en had geen inwendige bloedingen.