Jinek scoort beter dan The Voice: 1,7 miljoen kijkers voor eerste uitzending op RTL 4

Op1

Het programma was zoals kijkers van Jinek gewend zijn: gasten aan tafel, Jaïr Ferwerda in Den Haag en geen reclameblokken die het onderbraken. Vanaf komende maandag staat Jinek tegenover de nieuwe talkshow op NPO1: Op1, die elke dag van de week door een ander duo gepresenteerd zal worden.

De derde plaats in de kijkcijferlijst was voor The Voice of Holland: The Battle, dat meer dan 1,6 miljoen mensen wist te boeien.