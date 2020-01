Advocaat Taghi maakt bezwaar tegen anonimiteit advocaten kroongetuige

'Gaat niet om nieuwsgierigheid'

Maar Weski is het daar niet mee eens. Zij wil kunnen controleren of de kroongetuige uit eigen wetenschap verklaart, of mogelijk ruggespraak heeft gehouden met zijn advocaten of anderen. "Dus zodat helder is welke communicatie met de getuige plaats vindt, de betrouwbaarheid van de getuige beter kan worden beoordeeld en eventueel daaromtrent met de rechter- commissaris kan worden gesproken over wel of niet toelaatbare instructies."

Bovendien mag het anoniem houden van advocaten wettelijk niet, stelt Weski. "Dus het gaat niet om een soort nieuwsgierigheid maar een mening vanuit het geldende wetssysteem rond de ondervraging van een getuige."