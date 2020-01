Flatbrand Den Haag: 'Mensen schreeuwden omdat deur brandgang op slot was'

Enorme paniek

Het vuur en de enorme rookontwikkeling zorgden voor paniek bij de tientallen bewoners van het appartementencomplex. "De mensen wilden maar één ding: vluchten."

De galerij was de vluchtweg. "Ik was met mijn broer en zwager. We schreeuwden nog naar de bewoners: neem niet de lift. De paniek was groot toen bleek dat de deur van de brandgang dicht bleek te zitten. Ik heb samen met mijn broer en zwager meerdere mensen uit het complex geholpen. We hebben een raam ingegooid."

Dichte deur

Flatbewoonster Eugenia, moeder van twee kinderen, vertelt ook dat de deur van de brandgang op slot was: "De trappen in de brandgang waren bijna niet te zien omdat er zoveel rook was. Het was doodeng", zegt de zwaar geëmotioneerde moeder.

"Eenmaal beneden liep ik tegen een dichte deur aan. Het was vreselijk, ik heb geschreeuwd als een gek. Doodsbang was ik. Gelukkig werden we gered. Maar ik voel me niet meer veilig in dit complex."