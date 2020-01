Zij grepen net naast de Postcodekanjer van 54,7 miljoen: 'Ik heb sokken gewonnen'

Dat de Postcodekanjer van 54,7 miljoen dit jaar op haar postcode is gevallen (2151 BZ) in Nieuw-Vennep, is Ingrid niet ontgaan.

"Twee mensen in mijn flat zijn miljonair. Geweldig leuk toch voor ze", zegt de bewoner van de winnende straat.

Goed verliezer

Ingrid is een goed verliezer. Ze speelde niet mee met de loterij. "Toen ik het op tv zag, dacht ik natuurlijk wel even: had ik nu maar meegespeeld. Maar het is niet in me opgekomen om mee te spelen. Ik denk altijd; je wint toch niet. Dat blijkt dus niet te kloppen haha."

Ingrid gunt haar flatbewoners het prijzengeld van harte. "Natuurlijk gun ik mensen het geld. Ik ben er niet zuur over, heb er ook echt geen minuut minder om geslapen."