Bewoners flat Arnhem in rouw, maar ook boos na brand waarbij vader en kleuter omkwamen

De brand woedde vannacht in de hal, de lift en het trappenhuis van de flat. De moeder (36) en een 8-jarige dochter liggen nog zwaargewond in het ziekenhuis. Het gezin zat op het moment van de brand vast in de lift. De lift zou vast zijn blijven hangen tussen twee verdiepingen in. Het gezin ademde op dat moment veel rook in waardoor ze bewusteloos raakten.

De politie heeft twee verdachten aangehouden voor de flatbrand, het gaat om twee jongens van 12 en 13 jaar oud. Ze zijn opgepakt voor betrokkenheid bij brandstichting, met dood als gevolg.

Bewoners 'als ratten in val'

De andere inwoners van de flat zeggen dat ze zich vannacht opgesloten voelden tijdens de brand. Ze zaten 'als ratten in de val', zeggen sommigen. "Mensen geven aan dat ze zich ook nu niet veilig voelen", bevestigt een woordvoerder van woningcorporatie Vivare. Toch benadrukt zij dat de flat aan alle officiële regels voldoet.