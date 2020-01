Politie en hulpverleners vaak belaagd vannacht: 'Dit is onacceptabel'

Ook het aantal keer dat de brandweer deze jaarwisseling moest uitrukken, is toegenomen. De brandweer in Nederland kreeg in totaal 4.340 meldingen, dat is een toename van 118 incidenten ten opzichte van de vorige jaarwisseling.

Wevers: "We zitten weer op het niveau van vijf jaar geleden. De dalende trend is gekeerd. Als we de cijfers van de afgelopen jaren op een rij zetten, dan kunnen we concluderen dat alle inspanningen weinig rendement opleveren. Dit baart ons zorgen."

'Gelukkig geen grote rellen'

Politiechef Akerboom is wel blij dat het in Den Haag relatief rustig is gebleven. "Daar waren we ongerust over, maar grote rellen zijn gelukkig uitgebleven. Wekenlang zijn we bezig geweest met voorbereidingen en gelukkig heeft dat geholpen en is het beheersbaar gebleven."