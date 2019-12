Code oranje voor zeer dichte mist, meerdere ongelukken gebeurd

Rijkswaterstaat adviseert om alleen de weg op te gaan als dat echt nodig is. Wie toch gaat rijden, moet zijn mistlampen gebruiken, extra afstand houden en de rijstijl aanpassen.

Vooral in het noorden

Het zicht is vooral in het noorden slecht, waarschuwt de ANWB. Daar klaart het pas morgen overdag op. In het zuiden is het beter. Daarvoor is code geel afgegeven.