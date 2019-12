Balen van dichte mist: 'Voor 5.000 euro aan vuurwerk gehaald'

'Niet afsteken'

"Mist is eigenlijk het ergste wat je kunt hebben", zegt Ringo. "90 procent van mijn vuurwerk is sier. Met zware mist zie je je pijlen niet. Bovendien is het gevaarlijk om af te steken als er echt dichte mist is; ook omstanders zien hun pijlen niet."

En Ringo staat erop: als hij gaat afsteken, is hij altijd verantwoord bezig. "Bij écht dichte mist steek ik niets af; dan bewaar ik het voor 1 januari. Daar heb ik wel wat boetes voor over. Hopelijk valt het mee. Laten we met z'n allen hard blazen."