Waarschuwing voor automobilisten vanwege zeldzaam dichte mist: ga alleen weg op als het echt moet

"Bekijk waar je bent en of de situatie daar ook zo slecht is. Het kan namelijk zo zijn dat je op de weg zit en niet meer ziet waar je bent. Daar willen we echt voor waarschuwen. Blijf binnen in die situaties en houd er rekening mee dat je op die plek moet blijven slapen", vertelt een woordvoerder van de ANWB aan RTL Nieuws.

Het KNMI laat weten dat de dichte mist vanavond en vannacht in het hele land voorkomt. Alleen in het uiterste zuidwesten en in zuid-Limburg is er minder hinder.