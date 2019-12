Staatsloterijwinnaar meldt zich op nippertje: 'Was vergeten het te checken'

Man uit Vlissingen

Zo is het prijzengeld van 50.000 euro op het nippertje alsnog bij de winnaar terechtgekomen. Het gaat om een man uit Vlissingen.

"De man las over onze oproep en ging daardoor nog even kijken of hij zijn lot nog had", laat een woordvoerder van de Staatsloterij weten.

'Ongeloof'

"Hij bleek zijn lot te hebben bewaard. Hij deed voor een keertje mee en was vergeten te checken of hij iets had gewonnen. Toen bleek dus dat zijn lot 50.0000 euro waard was", zegt de woordvoerder van de Staatsloterij.

Vanwege de privacy wil de loterij de naam van de man niet bekendmaken. "We hebben hem gesproken en hij was vol ongeloof omdat hij nooit iets won in zijn leven. Hij kon het gewoon even niet geloven."