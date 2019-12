Opnieuw blunder justitie: foto kroongetuige Nabil B. verspreid

"We hebben duidelijk een fout gemaakt", zegt een woordvoerder van het Landelijk Parket tegen RTL Nieuws. "Dat vinden we heel vervelend. Aan alle procespartijen plus de rechtbank hebben we excuses gemaakt."

Eerder kroongetuige al in beeld

Het is niet de eerste keer dat het OM in deze zaak de fout ingaat. Eerder kwamen dezelfde foto's van Nabil B. al in het dossier terecht, daarnaast liet de rechtbank per ongeluk de kroongetuige een korte tijd zien op een scherm in de perszaal tijdens het proces.

Dit keer kregen de procespartijen op 24 december een cd-rom toegestuurd met daarop het dossier waarin de foto's te zien waren. Justitie vraagt de advocaten nu om de foto's te verwijderen en laat de cd-rom's terughalen. "We hebben dit gisteren ontdekt en vanmorgen hebben we alle procespartijen gevraagd het bestand te vernietigen of terug te sturen."